Aydemir Akbaş’tan İran’a Corona virüsü engeli!

Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, Nişantaşı’nda görüntülendi. Basının sorularını yanıtlayan Akbaş, film teklifleri aldığını söyledi. Son olarak İran’dan da teklif geldiğini belirten Akbaş “Orada Corono Virüsü var, hiç gider miyim? Bana 100 bin TL verseler bile gitmem, ama ben uçaktan korkuyorum” dedi.



Uçak fobisi olduğunu belirten Akbaş, “Bana zamanında Amerika’dan teklif geldi, sadece 11 dakika sahneye çıkmamı istediler. Ben korktuğum için gitmedim, pasaportum yok dedim. Rahmetli Kemal Sunal da öyle gitti, onu görseydim gitmemesini söylerdim” dedi.



Yakın dostu İbrahim Tatlıses ile sık sık konuştuğunu ancak yanına gidemediğini belirten Akbaş, “İbrahim hep beni çağırıyor, ancak bir türlü yanına gidemiyorum. Morali bozuk gibiydi, sordum ‘Bir şeyim yok’ dedi. Bende yakın zamanda kısmet olursa, yanına gideceğim” dedi. Hayatının film olması için teklifler olduğunu belirten oyuncu, “Ben böyle filmleri ticari görüyorum, tamamen para kazanmak için yapılan işler. Zaten genç oyuncular da iyi değil” dedi.