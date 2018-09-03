Aydilge: Aslında Dünya Barış Günü’nü kutlamayı hiç istemezdim

Aydilge: Aslında Dünya Barış Günü’nü kutlamayı hiç istemezdim

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Şarkı aralarında ilginç açıklamalarda bulunan sanatçı, “Aslında Dünya Barış Günü’nü kutlamayı hiç istemezdim” diyerek önce büyük bir şaşkınlık yarattı.

Sonrasında sözlerini açıklayan Aydilge, “Çünkü neyin gününü kutluyorsak, aslında onun eksikliğini çekiyoruz. Kadınlar hak ettikleri gibi yaşasaydı Kadınlar Gününü kutlar mıydık? Çevreyi mahvetmeseydik Çevre Gününü kutlar mıydık? O yüzden öyle bir dünya dilerim ki; Dünya Barış Günü’nün kutlanmasına gerek kalmasın.

Bu gece tüm şarkılarımızı dünya barışı için söylüyoruz” açıklamasında bulundu. Sözleriyle büyük alkış toplayan Aydilge, en sevilen şarkılarını seslendirdikten sonra, konserin sonuna doğru, sahneye uçan balonlar getirtti ve binlerce kişinin eşliğinde özgürlük, barış ve kardeşlik adına gök yüzüne saldı.