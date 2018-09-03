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Aydilge: Aslında Dünya Barış Günü’nü kutlamayı hiç istemezdim
Aydilge: Aslında Dünya Barış Günü’nü kutlamayı hiç istemezdim
Şarkıcı Aydilge, geçtiğimiz akşam İzmir Çiğili'de Dünya Barış Günü kutlamaları kapsamında sahne aldı.
Emre ÇEVİK
Magazin 3 Eylül 2018 - 07:25

Şarkı aralarında ilginç açıklamalarda bulunan sanatçı, “Aslında Dünya Barış Günü’nü kutlamayı hiç istemezdim” diyerek önce büyük bir şaşkınlık yarattı.

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Sonrasında sözlerini açıklayan Aydilge, “Çünkü neyin gününü kutluyorsak, aslında onun eksikliğini çekiyoruz. Kadınlar hak ettikleri gibi yaşasaydı Kadınlar Gününü kutlar mıydık? Çevreyi mahvetmeseydik Çevre Gününü kutlar mıydık? O yüzden öyle bir dünya dilerim ki; Dünya Barış Günü’nün kutlanmasına gerek kalmasın.

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Bu gece tüm şarkılarımızı dünya barışı için söylüyoruz” açıklamasında bulundu. Sözleriyle büyük alkış toplayan Aydilge, en sevilen şarkılarını seslendirdikten sonra, konserin sonuna doğru, sahneye uçan balonlar getirtti ve binlerce kişinin eşliğinde özgürlük, barış ve kardeşlik adına gök yüzüne saldı.

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