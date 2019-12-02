Aydilge, Yeşilay etkinliğinde “Kafamız hiçbir maddeye ihtiyaç duymadan kendiliğinden güzel” dedi

Şarkıcı Aydilge, dün akşam Anadolu yakasında bulunan bir alışveriş merkezinde sahneye çıktı. Sevilen şarkılarını seslendiren şarkıcı, kendisini dinlemeye gelenleri eğlendirdi.

Aydilge konser öncesi ise Yeşilay Çocuk dergisinin bir etkinliğine katıldı ve iddialı cümleler kurdu. “Sanki müzisyenler sahneye çıkmadan önce ya da eser üretebilmek için alkol ve uyuşturucu kullanıyorlar gibi bir algı var” diyen şarkıcı herkesin yanlış düşündüğünü dile getirdi.

“Ünlüler alkol ya da uyuşturucu kullanmaz” diyen Aydilge “Onları sanatçı kılan şey içlerindeki yetenekleridir. Bakın şu an nasıl yüksek dozda mutluluk yaşıyoruz, kafamız kendiliğinden güzel, hiçbir maddeye ihtiyaç duymadan” dedi.

