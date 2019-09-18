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Aydilge’den kadına şiddete kelepçeli protesto
Aydilge’den kadına şiddete kelepçeli protesto
Sosyal sorumluluk projelerinde sıklıkla yer almaya çalışan şarkıcı Aydilge, önceki gün İstanbul Sütlüce'de bulunan bir ödül törenine katıldı. Aydilge, kendisine laik görülen ödülü almaya kelepçelerle sahneye çıkarak herkesi şaşırttı.
Magazin 18 Eylül 2019 - 09:52

Ömercan ALTAY – SÖZCÜ

“Hayat Şaşırtır” ile 2019'un En Sevilen Şarkısı Ödülü’nü kazanan Aydilge, ödülünü almaya kelepçelerle çıkarak herkesi şaşırttı.  Kelepçeleri neden taktığını anlatan Aydilge ”Ülkemizde her gün milyonlarca kadının ruhuna, bedenine, aklına kelepçeler takılıyor. Kadınlar ölüme, şiddete ve istemedikleri bir yaşama mahkum ediliyor. Ben de bileklerime taktığım kelepçelerle, ruhumuza takılan kelepçeleri görünür kılmak istedim” açıklamasında bulundu. Aydilge: ”Bu kelepçeler kadınlara değil, kadınları şiddet uygulayanlara takılmalı. Maalesef ki; bunların takılması gereken vahşilerin bir çoğu sokaklarda elini kolunu sallayarak geziyor” dedi.

Son güncelleme: 09:55 - 18.09.2019