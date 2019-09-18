Aydilge’den kadına şiddete kelepçeli protesto

Ömercan ALTAY – SÖZCÜ

“Hayat Şaşırtır” ile 2019'un En Sevilen Şarkısı Ödülü’nü kazanan Aydilge, ödülünü almaya kelepçelerle çıkarak herkesi şaşırttı. Kelepçeleri neden taktığını anlatan Aydilge ”Ülkemizde her gün milyonlarca kadının ruhuna, bedenine, aklına kelepçeler takılıyor. Kadınlar ölüme, şiddete ve istemedikleri bir yaşama mahkum ediliyor. Ben de bileklerime taktığım kelepçelerle, ruhumuza takılan kelepçeleri görünür kılmak istedim” açıklamasında bulundu. Aydilge: ”Bu kelepçeler kadınlara değil, kadınları şiddet uygulayanlara takılmalı. Maalesef ki; bunların takılması gereken vahşilerin bir çoğu sokaklarda elini kolunu sallayarak geziyor” dedi.

