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Aydilge’den kalpleri ısıtacak hareket
Aydilge’den kalpleri ısıtacak hareket
2018 yılında konserden konsere koşan genç şarkıcı Aydilge'den soğuk havalarda kalpleri ısıtacak hareket.
Emre ÇEVİK
Magazin 12 Aralık 2018 - 09:55

Kış aylarının kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladığı son günlerde eşi Utku Barış Andaç ile birlikte sokağa inen Aydilge, sadık dostlarımız için seferber oldu. Yağmura ve soğuğa aldırış etmeksizin Suadiye sahil şeridini karış karış dolaşan Aydilge, sokak hayvanlarını elleriyle besledi. “Bir Kap Mama” kampanyasının da destekçisi olan çift “Konser gelirlerimizin önemli bir bölümünü bu şekilde değerlendiriyoruz. Sadık dostlarımız için yapılan her türlü kampanyayı koşulsuz destekliyoruz. Onlara uygulanan her türlü şiddeti de lanetliyor ve kınıyoruz.” diyerek duyarlılıklarını ortaya koydular.
aydilge

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