Ayı Paddington filmi karakterleri ve konusu

Nicholas Roye’in yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu Ayı Paddington filmi 2014 yılında vizyona girdi. Ayı Paddington filmi bu akşam ise televizyonda yayınlanacak. Peki Ayı Paddington konusu ne? Ayı Paddington oyuncuları kimler, hangi karakterler var?

Peru’dan Büyük Britanya’ya gelmiş oldukça zeki ama sakar ve insanlarla ilgili pek bilgi sahibi olmayan sevimli bir ayının hikayesini anlatan Ayı Paddington bu akşam televizyonda yayınlanacak. Seslendiren oyunucular ve konusu ise dikkat çeken film Ayı Paddington 2014 yılında İngiliz film şirketi Heyday Films ve Fransız film şirketi StudioCanal ortaklığında üretildi.

FİLMİN KONUSU

Teyzesi Lucy tarafından büyütülen genç ayı Paddington, teyzenin emekli ayılar için yapılan bir tesise yerleşmesiyle birlikte kendine yeni bir ev aramaya karar verir. Bunun üzerine Perulu genç ayı soluğu Londra’da bulur. Büyükşehire yabancı olan bu ayı ne yapacağını bilmemektedir. Şansına ona İngiliz Brown Ailesi kucak açar ve Paddington artık onların evinde yaşamaya başlar. Bir yandan yeni evine, ailesine, çevresine ve şehre alışmaya çalışırken bir yandan da Bay Gruber ile Dünya’nın çeşitli yerlerine giderek dünyayı tanımaya çalışır.

AYI PADDİNGTON KARAKTERLERİ

Ayı Paddington: Peru’dan Büyük Britanya’ya gelmiş oldukça zeki ama sakar ve insanlarla ilgili pek bilgi sahibi olmayan sevimli ayı. En bölüm sonunda teyzesi Lucy’e yaşadıklarını anlatır.

Henry Brown: Paddington’un kaldığı evin reisidir.

Bay Curry: Brown Ailesinin komşusudur. Sürekli Paddington’u kullanır. Paddington’un sakarlıklarından en çok zarara uğrayan kişidir. Ondan kurtulmak ister ve ona hakaretler eder. Çok cimridir ve kimse tarafından sevilmez.

Bay Gruber: Ayı Paddington’a arkadaşlık eden, antika dükkanı sahibi yaşlı bir adamdır. Bir kitap yazmak için bazen Dünya’nın farklı yerlerine giderek hikâyeler toplar. Bu gezilere Paddington ile gider.