Ayla Akay: Profesyonel oyunculuğa Şahan Gökbakar’la adım attım

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Ankara’da doğup büyüyen, reklamcılık mesleğini başarıyla sürdüren, 20 yıl önce eşinden ayrılınca iki kız çocuğuna hem annelik hem babalık yapan 60 yaşındaki Ayla Akay için her şey emekli olduktan sonra başladı. “Hiçbir şey için geç değildir” diyen Akay, çocukluk yıllarından beri hayallerini kurduğu oyunculuk mesleği için kollarını sıvadı. Dilerseniz bundan sonra olup bitenleri Ayla Akay’ın kendisinden öğrenelim.

Demek ki sanatın yaşı olmuyormuş Ayla Hanım!

(Gülüyor) Kesinlikle katılıyorum, sanatın yaşı olmaz. Oyunculuk, çocukluk aşkımdı benim. Emekliliği kabullenip köşeme çekilmedim ve oyunculuk konusunda mücadele etmeye, hayalimin peşinden koşmaya karar verdim. Önce oyunculuk kurslarına gittim, yılmadan çalıştım, öğrendim.

“Sadri Alışık Kültür Merkezi'ne kayıt yaptırdım. Temel oyunculuk ve diksiyon üzerine 8 ay eğitim aldım. Kerem Alışık, çocuğum yaşındaki insanlar arasında kendimi kötü hissetmeyeyim diye benimle ayrıca ilgilendi. “

İlk çaldığınız kapı hangisi oldu?

Sadri Alışık Kültür Merkezi'ne kayıt yaptırdım. Temel oyunculuk ve diksiyon üzerine 8 ay eğitim aldım. Kerem Alışık, çocuğum yaşındaki insanlar arasında kendimi kötü hissetmeyeyim diye benimle ayrıca ilgilendi. Tiratları küçük kızım Dilara ile çalıştım. Büyük kızım Ezgi de videoya aldı. İzleyip hatalarımı gördüm.

Ardından da oyunculuğa adım attınız…

Evet, kurslardan mezun olunca ilk iş bir oyuncu ajansına kayıt yaptırdım. Profesyonel oyunculuğa Şahan Gökbakar’la adım attım. İlk olarak Recep İvedik 2, daha sonra da Celal ile Ceren filmlerinde kamera önüne geçtim.

“Fetiş düşkünü bir kadını canlandırdım. Sette üzerimde deri elbiseler, elimde kırbaç, yatağa kelepçelediğim Şahan Gökbakar'ı fena halde kırbaçladım, canını yaktım.”

Rolleriniz sizi zorladı mı?

Celal ile Ceren filminde müthiş zor bir rolüm vardı. Fetiş düşkünü bir kadını canlandırdım. Sette üzerimde deri elbiseler, elimde kırbaç, yatağa kelepçelediğim Şahan Gökbakar'ı fena halde kırbaçladım, canını yaktım. Sağolsun kendisi bana çok yardımcı oldu. Geçen yıl Fahriye Evcen ile Murat Yıldırım'ın başrolünü oynadığı Sonsuz Aşk filminde oynadım. Ayrıca Ne Münasebet ve Fazilet Hanımın Kızları adlı dizilerde rol aldım.

Ardından da tiyatro geldi…

Balkonda Sanat Tiyatro grubu, Asuman Çakır'ın yazdığı Begonviller Yaza Açar mı? adlı oyununu sahneye koymaya karar verince ‘Ben oynarım' dedim. Rabia Kaya’nın yönettiği Koray Erkök’ün sahne ve müzik tasarımlarını yaptığı oyunda kanser hastası olan ama yaşam enerjisini yitirmeyen bir kadını canlandırdım. 48 sayfalık teksi 3 ayda ezberledim. Bostancı Beyaz Sanat Merkezi'nde 20 oyun sergiledim. Hiç bir oyunda tek kelimeyi dahi unutmadım. Alkışı duyunca çok mutlu oldum. Sahne tozunu yuttuğum için artık iflah olmam (gülüyor).

Emeklilere bir mesajınız var mı?

Hangi yaşta olursanız olun, hayallerinizin peşini bırakmayın, kendinize güvenin. Umutlar yitirilmediği sürece hiçbir zaman geç değildir. Ben bunu ispatladım. Şimdi de bir ödül kazanmak istiyorum. Begonviller kışın açmazdı ama ben açtırdım (gülüyor).