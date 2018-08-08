Ayla Çelik: “Beyaz evlenmez, evlenemez”

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Son olarak 2016 senesinde ‘Bağdat’ isimli şarkıcı ile müzikseverlerin karşısına çıkan ve uzun süredir bir proje ile adını duyurmayan şarkıcı Ayla Çelik, katıldığı magazin programında Beyazıt Öztürk ile alakalı ilginç yorumlarda bulundu. Çelik: “Beyaz hayatta evlenmez, evlenemez. Çünkü yalnız başına o kadar mutlu ve huzurlu ki. Bir başkasına ihtiyaç duymuyor. Kız arkadaşları oluyor, ama o kadar” ifadelerini kullandı.

“EVLİLİK OLMASA DA HAYATIMDA BİR KADIN İSTİYORUM”



Beyaz daha önce evlilikle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: ”Çocuk özlemimi arkadaşlarımın çocuklarından gideriyorum, ama evlilik olmasa da hayatımda bir kadın istiyorum”