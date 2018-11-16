Ayla Çelik doğum gününü kutladı

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Ayla Çelik, önceki akşam yakın dostlarıyla birlikte Serafina Vadistanbul’da doğum gününü kutladı. Akşam yemeği ile başlayan doğum günü keyifli sohbetlerin ardından bol müzikli ve eğlenceli gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Gecenin kahramanı Necmettin Karabacak oldu, sahneye çıkarak eline mikrofon alan Karabacak öncelikle sanatçı dostunun doğum günün kutladı. Daha sonra masada oturan sanatçılara çağrıda bulunan Karabacak “Burada bu kadar değerli müzisyenler varken, oturmak olmaz” sözleriyle sanatçıları sahneye davet etti. Sahneye ilk doğum günü kızı Ayla Çelik çıktı “Hepiniz benim çok kıymetlilerimsiniz, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bende bugün doğum günü kızıyım. Açılışı Neco’nun bir hikayesi var, onunla yapalım istedim, şimdi Necmettin Karabacak güreşi bırakma hikayesini anlatacak.” diyerek mikrofonu Necmettin Karabacak’a teslim etti. Necmettin Karabacak yıllar önce sporculuk zamanında başından geçen bir hikayeyi anlattı “Şimdi biz milli güreşçiyiz. Rus milli takımı İzmir’e geldi. Aleksandr Karelin diye rakibim vardı. Sibiryalı bu adam bizim katıldığımız turnuvaya geldi, hiç yenilmemiş bende o zaman gencim, ağır siklet Türkiye şampiyonuyum. Adam ilk maçını büyükler ağır siklet Türkiye şampiyonu Kenan Çınar ile yaptı. Karelin ile Kenan Çınar maça çıktı, adam 40 saniyede 15-0 sayı tuşu ile maçı aldı. Bir maç sonra benimle güreşecek, Kenan Çınar efsane yanına gittim dedim ki bari pasif güreşiyim, yere yatayım, üç ihtar diskalifiye olurum en azından rezil olmayız diye düşündüm. Neyse maça çıktık hemen kendimi yere attım, herif beni kaldırmış tutuyor hop bi suplex ben daha ne olduğunu anlamadan ayağa kalktım güreşmeye çalışıyorum, hakem benim elimi tuttu, ne oldu hocam dedim, tuş oldun dedi. Meğer adam beni yere atınca zaten tuş olmuşuz. Karelin dünyada gelmiş geçmiş en başarılı sporcu. Dünyada üç olimpiyat madalyası sahibi tek sporcu, benim de eski erkek arkadaşım olur bu arada” diye espiriyi patlatınca salonda herkes gülme krizine girdi.



Bağdat şarkısı ile açılışı yapan Ayla Çelik sanatçı dostlarını tek tek sahneye davet etti. İlk olarak Gökhan Tepe'yi sahneye davet etti. Gökhan Tepe ” Benim canım dostum Ayla Çelik iyi ki varsın, iyi ki doğdun. Hoş geldiniz, bu gece burada olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Barbaros Utku’nun büyük aşkına ithafen bir şarkı söylemek istiyorum.” sözleriyle “Teşekkür Ederim” şarkısını seslendirdi. Gökhan Tepe de şarkısının ardından Metin Arolat’ı sahneye davet etti. Metin Arolat 90’lardan bir kaç şarkının ardından “Yandım Yandım” şarkısını seslendirdikten sonra oda sanatçı dostu Aydın’ı sahneye davet etti. Kuşum Aydın lakabı ile tanınan Aydın “Anlamazdın, “Kim Ne Derse Desin” ve “Sana Neler Edeceğim” iki parça okudu, sahneye bırakmadan genç sanatçı dostu Cefi’yi sahneye davet etti. Cefi “Ayrılmam” şarkısını Yunanca ve Türkçe versiyonlarıyla söyledi. Son olarak Ayla Çelik sahneye Şebnem Sungur'u davet ederek onun ile muhteşim bir düet yaparak geceyi sonlandırdılar.

Düetin ardından Ayla Çelik’in doğum günü pastası geldi. Ayla Çelik sevgilisi Barbaros Utku ile birlikte pastasının mumlarını üfledi. Pastanın üzerindeki “Bağdat” şarkısından alıntı “Yine Seni Sevmekten Başka Hiç Bir Şey Yapmadık Bugün” notunu gören Ayla Çelik duygulanarak sevgilisine sarılırken pastanın ardından geceyi noktaladılar.

