Ayla Çelik: Evlilik meraklısı olmadım

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Yeni albümünün telaşında olduğunu belirten Ayla Çelik; “Sadece stüdyodayım. Bir saatlik boşluğum var onda da arkdaşlarıma hediye bakmaya çıktım” deyip albümde sürpriz olup olmadığı sorulunca da; “Beyaz’la düetimin üzerine daha ne yapayım? Yapılmış en güzel sürprizi yaptım. Daha iyi bir düet olmadı. Ama yakında yine sürpriz yapacağım” cevabını verdi.

“BİR BOMBA GELECEK”

Öte yandan iş adamı sevgilisi Barbaros Utku ile aşklarına dolu dizgin devam eden şarkıcı, muhabirlerden “Yeni yılda evlilik bombası patlatacak mısınız?” sorusuyla karşılaşınca; “Ayla Çelik’ten bir bomba gelecek ama bakalım ne gelecek… Biz kendi aramızda tabii konuşuyoruz ama O -ne zaman istersen…- diyor. Böyle bir tembellik var üzerimizde. Ben hiçbir zaman evlilik meraklısı bir kız olmadım zaten. Biz birbirimizin sevgisinden ve güveninden eminiz” ifadelerini kullanıp “Zamanı geldiğinde düğün şarkımı da kendim yaparım” dedi.