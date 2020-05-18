Ayla Çelik kimdir? Ayla Çelik nereli ve kaç yaşında?

Ayla Çelik, 1973 doğumludur. Müzikle olan profesyonel serüvenine Melih Kibar ile başlayan ve çok sayıda reklam müziğini seslendiren Ayla Çelik hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Ayla Çelik nereli ve kaç yaşında?

İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Ebru Gündeş, Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Demet Akalın, Gökhan Tepe, İrem Derici, Aşkın Nur Yengi, Özcan Deniz, Petek Dinçöz, Ebru Yaşar ve Berkay gibi birçok isme şarkı veren Ayla Çelik hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Ayla Çelik kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

AYLA ÇELİK KİMDİR?

Ayla Çelik, 29 Ekim 1973 tarihinde Ardahan'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezundur. Müzik serüvenine Melih Kibar ile başlayan Çelik, ayrıca çok sayıda reklam müziği seslendirmiştir.

Ayla Çelik ilk stüdyo albümü olan “Lanata”yı 30 Ekim 2010 tarihinde yayımladı. 2012 yılında Altın Kelebek Ödülleri ve Türkiye Müzik Ödülleri'nde bestesini Gökhan Tepe'nin yaptığı sözlerini kendisinin yazdığı Demet Akalın’ın Giderli 16 albümünde yer alan “Türkan” şarkısı ile yılın şarkısı ödülünü aldı.

15 Ocak 2016 tarihinde Ben adlı ikinci stüdyo albümünü yayımlayan Ayla Çelik'in Beyazıt Öztürk ile birlikte seslendirdiği “Bağdat” şarkısı Türkiye Resmî Listesi’nde 1 numaraya kadar yükselmeyi başardı. Çelik’in üçüncü stüdyo albümü, Daha Bi’ Aşık, 2 Ağustos 2019 tarihinde piyasaya sürüldü. Sanatçı dostlarına da çok sayıda şarkı veren Ayla Çelik Akrep burcudur.

Albümleri:

İstanbul Türküleri (2007)

Lavanta (2010)

Ben (2016)

Daha Bi’ Aşık (2019)

Single’ları:

“Bir Dönebilsem” (2008)

“Altın Sarısı” (Hakan Kabil Remix) (2016)

“Dikensiz Gül” (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Orijinal Dizi Müzikleri) (2017)

“Aşk Tutar Beni” (Yasak Elma Orijinal Dizi Müzikleri) (2018)

“Daha Bi’ Aşık” (Selami Bilgiç Versiyon) (2019)

“Parti (Şiki Şiki Baba)” (Beyazıt Öztürk ile) (2020)

Eserleri:

Aşkın Nur Yengi – “Elin Oğlu”, “Hafta Sonu”, “Bi’ Sebepten”

Berkay – “İzmirli”

Demet Akalın – “Türkan”, “Ya Sana Bir Şey Olursa”, “Gidenlerin Kalanları”

Ebru Gündeş – “Vatan”, “Aşkın Huzurunda”

Ebru Yaşar – “Hasretin Vuruyor”

Gökhan Tepe – “Kader”

Gülben Ergen – “Bugünün Sevdalısı”

İrem Derici – “Dantel”

Kendi – “Voltaj”

Petek dinçöz – “Yerimde Sen Olsan”, “Aşk Yüzünden”, “Kolay Değil”

Reyhan Karaca – “Şans”

Serdar Ortaç – “Rahvan”, “Abi”

Sibel Can – “Benim Adım Aşk”

Bengü – “Kuzum”

Ödülleri:

2013 – 1.Türkiye Müzik Ödülleri – En İyi Şarkısı’nın Söz Yazarı (Türkan)

2013 – 40.Altın Kelebek Ödülleri – Yılın Şarkısı’nın Söz Yazarı (Türkan)

2016 – 43.Pantene Altın Kelebek Ödülleri – Yılın Şarkısı (Bağdat)