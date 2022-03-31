Ayla Çelik: Sapık gibi Özcan Deniz’in peşine düştüm

'Dur Bi Dinle' programına konuk olan Ayla Çelik, Demet Akalın'ın söylediği 'Türkan' şarkısını aslında Özcan Deniz'in okumasını istediğini söyledi.

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Armağan Çağlayan’ın YouTube’daki ‘Dur Bi Dinle’ programının bu haftaki konuğu ünlü isimlere şarkılar veren Ayla Çelik oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Ayla Çelik, Demet Akalın’ın söylediği ‘Türkan’ şarkısını nasıl yazdığını anlattı.

Televizyonda seyrettiği Türkan Şoray filminden ilham aldığını söyleyen Çelik, “Kendimi filme kaptırmışım. Bir öpüşme sahnesi var, ben de televizyona yaklaştım. Kendi kendime, ‘Öptürmüyor ki o’ dedim. Kendi trajik hikayemi onla birleştirdim. O anda yazmaya başladım” dedi.

“ÇOK BASKI YAPTIM”

Şarkıyı aslında Özcan Deniz’in okumasını istediğini de söyleyen Çelik, “Çok baskı yaptım. Peşine düştüm okuması için. Benden iki tane şarkı aldı zaten ama ısrar ediyorum ‘Bunu oku’ diye. ‘Yok almayacağım’ dedi. Ağabeyini falan aradım, sapık gibi peşine düştüm” diye konuştu.

‘Türkan’ şarkısı patladıktan sonra Özcan Deniz ile karşılaştığını anlatan Çelik, Deniz’in kendisine “Tamam bir şey deme” dediğini söyledi.