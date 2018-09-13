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Ayla Çelik, sevgilisiyle Karadeniz tatiline çıktı
Ayla Çelik, sevgilisiyle Karadeniz tatiline çıktı
'Bağdat' şarkısıyla adından söz ettiren şarkıcı ve söz yazarı Ayla Çelik uzun süredir birliktelik yaşadığı iş insanı Barbaros Utku'yu ailesiyle tanıştırmak ve tatil yapmak için memleketi Artvin'e götürdü.
Magazin 13 Eylül 2018 - 11:15

Yaklaşık olarak iki senedir iş insanı Barbaros Utku ile beraberlik yaşayan Ayla Çelik, sevgilisiyle birlikte ailesini görmek için Artvin’in Şavşat ilçesine gitti. Memleketi Şavşat’ta birlikte tatil yapan ikili, bu anları ise sosyal medya hesaplarından sevenleriyle paylaştı.
aylacelikAyla Çelik ve sevgilisi geçtiğimiz aylarda bir mekan çıkışı görüntülenmişti. Muhabirlerin “Evlilik ne zaman” sorusuna Çelik’in sevgilisi “Teklifi ilişkimizin altıncı ayında yaptım ama hâlâ bir yanıt alamadım” sözleriyle yanıt vermişti..
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Son güncelleme: 11:30 - 13.09.2018
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