Ayla Çelik ve Gökhan Tepe, ilk kez türkü besteledi

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Sözleri Ayla Çelik ve Gökhan Tepe müziği ise Gökhan Tepe'ye ait olan türkü için iki popçu, İlk kez müzik tarzının dışına çıktı. Bugüne kadar birçok hite imza atan Çelik ve Tepe, yakın dostları Abdullah Polatçı'ya yeni projesinde desteğini esirgemedi. Kayıt aşamasında ve düzenlemelerin yapılmasında iki popçunun önemli rolü oldu.

TÜRKÜSEVERLERDEN TAM NOT ALDI

Anadolu'nun kültürel mozaiğini taşıyan ezgileriyle kusursuz bir uyum içerisinde harmanlanmış olan türkü, müzik severlerden tam not aldı. Türküleri yeni nesle sevdirmek için yola çıkan Polatçı, “Müzikte sınır olmaz. Müzikte hedefim, her zaman farklı ve özel işler yapmak “dedi.