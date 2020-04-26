Ayla filminin konusu ne? Ayla filmi nerede çekildi, oyuncuları kim?

Kadrosunda hem Türk hem de Güney Kore'li ünlü oyuncuları barındıran ve yönetmenliğini Can Ulkay'ın yaptığı Ayla bu akşam televizyon ekranlarında olacak. İftar sonrası film ziyafeti çeken Türk sinema severler, Ayla filminin konusunun ne olduğunu merak ediyor. İşte yayınladığı 2017 yılında büyük beğeni toplayan Ayla filmi ile ilgili bilinmesi gerekenler…
AYLA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ
Ayla filminin çekimlerine 2016 yılında başlandı. Türk-Güney Kore ortam yapımı olan filmin bazı sahneleri Türkiye'de bazı sahneleri ise Güney Kore'de çekildi.
AYLA KONUSU NE?
1950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore'ye saldırdığında Birleşmiş Milletler'in yaptığı yardım çağrısı sonucu Türkiye, Kore'ye bir tugay gönderir. Her şey gönderilen tugayın içindeki askerlerden birisi olan Süleyman Astsubay'ın gece savaş meydanında annesi babası öldürülmüş küçük bir kız bulmasıyla başlar.
Sıra 5 yaşındaki küçük kıza isim vermeye gelince Süleyman Astsubay “ay gibi yüzü var zaten ay ışığında bulduk” diyerek Ayla ismini verir. 15 ay boyunca Ayla'nın bakımını üstlenen Süleyman Astsubay'ın artık Türkiye'ye dönmesi gerekmektedir. Devamında üst düzey kişilerin devreye girmesi ile Ayla Kore'deki Türk askeri misyonunca kurulmuş Ankara Okulu'na başlar.
Ayla'yı bırakıp gitmek istemeyen Süleyman Astsubay onu Türkiye'ye götürmek için birçok yolu dener fakat bir türlü Güney Kore yasalarını aşıp Ayla'yı Türkiye'ye dönerken yanına alamaz. Savaş günlerini geride bıraktıktan 60 yıl sonra Ayla ve Süleyman Dilbirliği Güney Kore'de, Ankara Parkı'nda tekrar bir araya gelirler.
AYLA FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
Ayla filmin başrollerini İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım paylaşmaktadır.
İsmail Hacıoğlu – Süleyman astsubay/ Süleyman Dilbirliği (1950)
Çetin Tekindor – Süleyman astsubay (2010)
Kim Seol – Ayla (1950)
Lee Kyung-Jin – Ayla (2010)
Ali Atay – Ali astsubay
Taner Birsel – Binbaşı Fuat
Mehmet Esen – Albay Celal
Murat Yıldırım – Üsteğmen Mesut
Erkan Petekkaya – Binbaşı İskenderun
Eric Roberts – Binbaşı General Coulter
Kim Byoungsoon – Güney Kore Generali
Altan Erkekli – Hüseyin Dilbirliği
Cade Carradine – Yüzbaşı Lorenzo Cage
Meral Çetinkaya – Nimet (2010)
Büşra Develi – Nimet (1950)
Sinem Öztürk Uslu – Gazeteci Özge
Ali Barkın – Pepe Muharrem
Burç Kümbetlioğlu – Celal
Duygu Yetiş – İclal
İlber Gürtunca – İlhan
Caner Kurtaran – Sadık
Damla Sönmez – Nuran
Kang Yeon Jeong – Ji-Min
Nilgün Kasapbaşoğlu – Ümmü Gülsüm Dilbirliği
Koray Ergün – Halit
Mine Teber – Nevsal
Esra Dermancıoğlu – Sebahat Dilbirliği
Claudia Kooij – Marilyn Monroe
Johnny Young – Teğmen Lee
Chaby Han – Sung Joon