Ayla Karaca son yolculuğuna uğurlandı

Birçok dizi ve filmde rol alan ve ‘Yabancı Damat’ dizisinde ‘Eleni’ karakterini canlandıran Ayla Karaca, geçen çarşamba günü İzmir’de hayatını kaybetti.

87 yaşında ölen Karaca, geçen yıl coronaya yakalanmış ve hastalığı yenmişti. Fakat sağlık problemleri yaşayan usta oyuncu akciğer tedavisi görüyordu.

Gerçek adı Atina Miloharakti olan Karaca, bugün Kadıköy Rum Ortodoks Mezarlığı’nda bulunan kilisede yapılan cenaze töreninin ardından aile kabristanına defnedildi. Cenaze törenine usta oyuncunun ailesi katıldı.

“PEK ÖYLE GÖZÜKMÜYOR AMA…”

Cenaze törenine katılan tiyatro oyuncusu Ulvi Alacakaptan, “Ayla Karaca çok yetenekli, çok kültürlü, iki tane üniversite bitirmiş gerçek bir İstanbulluydu. Çok hastalıklar atlattı. Coronayı da atlattı fakat sonra diğer hastalıklardan kaybettik. Türk sinema ve tiyatrosu için unutulmaması gereken bir isim. Pek öyle gözükmüyor ama inşallah unutulmaz.” dedi.

“AKCİĞER TEDAVİSİ GÖRDÜ”

Ayla Karaca’nın yeğeni Ani İsrailya ise, “Huzurevinde yaşıyordu İzmir’de uzun yıllardır. Geçen seneye kadar çok iyiydi. Bu corona olayına kadar. Keyfi yerindeydi orada. İstanbul’a geliyordu. Arada biz de gidiyorduk. Geçen sene corona oldu epey bir çekti. Atlattı fakat huzurevinde yasaklar başladı. Akciğeri bozuldu. Yılbaşından sonra iki kere hastaneye kaldırıldı. Akciğer tedavisi gördü” diye konuştu. (DHA)

