Aylar sonra ilk kez ortaya çıktı! Ozzy Osbourne tanınmaz halde
Metal müziğin efsanevi isimlerinden Ozzy Osbourne, sağlık sorunlarıyla boğuşuyor.
Geçtiğimiz aylarda Parkinson hastalığına yakalandığını açıklayan Osbourne, görüntü vermekten kaçınmaya başlamıştı.
Corona virüsü salgınıyla birlikte iyice gözlerden uzağa çekilen 71 yaşındaki Osbourne, Haziran ayından bu yana ilk kez ortaya çıktı.
Osbourne ve eşi Sharon, Los Angeles’ta bir giyim mağazasının önünde görüntülendi. Yolcu koltuğunda olduğu fark edilen Osbourne, araçtan inmekten ise kaçındı.
Saçlarını boyamayı bıraktığı dikkat çeken Osbourne’un neredeyse tanınmaz hale gelmesi hayranlarını üzdü.