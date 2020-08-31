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Aylar sonra ilk kez ortaya çıktı! Ozzy Osbourne tanınmaz halde
Aylar sonra ilk kez ortaya çıktı! Ozzy Osbourne tanınmaz halde
Parkinson hastalığıyla mücadele eden dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Ozzy Osbourne, aylar sonra ilk kez görüntülendi. Osbourne'un neredeyse tanınmaz hale gelmesi hayranlarını üzdü.
Sozcu.com.tr
Magazin 31 Ağustos 2020 - 14:58

Metal müziğin efsanevi isimlerinden Ozzy Osbourne, sağlık sorunlarıyla boğuşuyor.

Geçtiğimiz aylarda Parkinson hastalığına yakalandığını açıklayan Osbourne, görüntü vermekten kaçınmaya başlamıştı.

Ozzy Osbourne – Backgrid.

Corona virüsü salgınıyla birlikte iyice gözlerden uzağa çekilen 71 yaşındaki Osbourne, Haziran ayından bu yana ilk kez ortaya çıktı.

Ozzy Osbourne – Backgrid.

Osbourne ve eşi Sharon, Los Angeles’ta bir giyim mağazasının önünde görüntülendi. Yolcu koltuğunda olduğu fark edilen Osbourne, araçtan inmekten ise kaçındı.

Ozzy Osbourne – Reuters.

Saçlarını boyamayı bıraktığı dikkat çeken Osbourne’un neredeyse tanınmaz hale gelmesi hayranlarını üzdü.

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