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Aylin Aras kimdir? Aylin Aras nereli ve kaç yaşında?
Aylin Aras kimdir? Aylin Aras nereli ve kaç yaşında?
Aylin Aras, 1996 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Çocuk dizisi ile gerçekleştiren Aylin Aras hakkında merak edilenler haberimizde... Aylin Aras nereli ve kaç yaşında?
Sozcu.com.tr
Magazin 11 Kasım 2019 - 10:43

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Çocuk dizisinde Ayşe Şahin karakterini canlandıran Aylin Aras hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Kenan Acar kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

AYLİN ARAS KİMDİR?

Aylin Aras, 12 Nisan 1996 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi Avbin Aras’tır. İlk, orta ve lise eğitimini çok küçük yaşlarda ailesi ile beraber taşındıkları Antalya'da tamamlamıştır.

Fotomodel, manken ve oyuncu olarak birçok projede yer alan Aylin Aras, ilk oyunculuk deneyimini Star TV ekranlarında yayınlanan Çocuk dizisinde Ayşe karakterine hayat vererek gerçekleştirmektedir. Aylin Aras, Koç burcudur.

Aylin Aras’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Çocuk (Ayşe) (TV Dizisi)

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