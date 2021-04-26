Aylin Aslım anne oldu

Flüt sanatçısı Utku Vargı ile geçen yılın kasım ayında Antalya’da evlenen Aylin Aslım, doğum yaptı. İlk kez anne olan şarkıcı, müjdeli haberi Instagram hesabından duyurdu.

Bebeğinin fotoğrafını da paylaşan Aylin Aslım, oğluna Orman Umut Çağlan adını verdi. 46 yaşındaki şarkıcı, gönderisine “Hayatımızı sonsuza kadar değiştirmeye hoş geldin oğlum” notunu düştü.

“HAYATIN BANA EN BÜYÜK SÜRPRİZİ”

Aylin Aslım hamile olduğunu, “Anne olacağım. Hayatın bana şu ana dek en büyük sürprizi, en güzel hediyesi bu. Her gün hem şaşkın, hem minnettarım. Kendimi içinde buluverdiğim bu emsalsiz macerayı adım adım, olabildiğince kendim gibi paylaşacağım” sözleriyle duyurmuştu.