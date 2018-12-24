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Aylin Coşkun: Aslında bu ilk evlenme teklifi değil
Aylin Coşkun: Aslında bu ilk evlenme teklifi değil
Geride bıraktığımız Kasım ayında 14 yıllık sevgilisinden, doğum gününde evlenme teklifi alan ve evet diyerek evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü sanatçı Aylin Coşkun, sevgilisi Volkan Aslan ile birlikte İstinyePark'da objektiflere takıldı.
Emre ÇEVİK
Magazin 24 Aralık 2018 - 07:56

El ele uzun süre alışveriş yapan ve baş başa yemek yiyen çift, Markalar Sokağı’nda araçlarını beklerken gazeteciler tarafından görüntülendi. 9 Eylül’de evleneceklerini daha önce açıklayan Aylin Coşkun, düğün yeri hakkındaki sorulara, “Arkadaşlar daha belli değil, düğün yerine daha tam karar veremedik. Ama nerede yaparsak yapalım, sadece aile arasında olacak sadece benim Hande Yener gibi 2-3 yakın arkadaşımı davet edeceğim o kadar” dedi. Evlenme teklifinin çok konuşulduğu, büyük bir sürpriz olduğunu söyleyen gazeteciler gülerek cevap veren Coşkun, “Aslında bu ilk evlenme teklifi değil, 14 yıllık bir ilişki daha önce de teklif gelmişti. Aradan çok zaman geçince ben tekrar bir teklif bekledim. Volkan da bunun farkına varınca mükemmel bir sürpriz hazırlamış sağolsun” dedi. Kısa süre gazeteciler ile sohbet eden çift araçlarının gelmesi ile alışveriş merkezinden ayrıldılar.

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