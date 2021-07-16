Aylin Coşkun coronaya yakalandı: ‘Dikkatsizin biri yaktı hepimizi’

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve mutasyona uğraması ile herkesi tedirgin eden corona virüsüne yakalanan bir isim de Aylin Coşkun oldu.

Ünlü şarkıcı, kötü haberi Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu:

“Covid testim pozitif ne yazık ki. İlk çıktığı günden beri sebzelerini eldivenle tutup yıkayan biri olarak dikkatsizin biri yaktı hepimizi.”

“Tek duam anneme meleğe bulaşmamış olması. Neyse nasipten ötesi yokmuş. Lütfen benimle temasta olanlar test yaptırsın. Çok üzgünüm.”

TÜP BEBEK TEDAVİSİ GÖRÜYOR

16 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile 2019’da evlenen Aylin Coşkun, tüp bebek tedavisi görüyor. Coşkun, geçen günlerde yaptığı açıklamada “Olmuyor, şu an deniyoruz. 16 kilo aldım. Tedaviler devam, herkesten dua istiyorum.1,5 yıldır çok uğraşıyorum” demişti.

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