Aylin Coşkun düğünde mutluluktan dağıttı

Aylin Coşkun, 15 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile evlendi. Kilolarca altın takılan Coşkun, düğünde mutluluktan kendinden geçti.

Aylin Coşkun ile Volkan Aslan 15 yıldır birlikteydi. İkili, dünyaevine girme kararı aldı. Düğüne saatler kala imam nikahı kıydıldı. Aylin Coşkun, eşinden 10 külçe altın istedi. Coşkun, düğünde 3 farklı gelinlik giydi. Giydiği ikinci gelinlik ise Gülşah Saraçoğlu imzalı, 15 bin dolar değerindeydi.

Lüks bir otelde gerçekleştirilen düğüne birçok ünlü isim katıldı. Coşkun’a düğünde kilolarca altın takıldı. Coşkun, eşinin kına ve düğün masraflarını karşılamak için evi ve arabasını sattığını söyledi.

Coşkun’un bu mutlu gününe katılan birçok isim sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Paylaşımlarda Coşkun’un oldukça mutlu ve coşkulu olduğu görüldü.