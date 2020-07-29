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Aylin Kontente 23 gün sonra…
Aylin Kontente 23 gün sonra…
Oyuncu Aylin Kontente bir süredir hasta olan köpeğinin sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulundu.
Magazin 29 Temmuz 2020 - 09:51

Eşi Alper Kul ile birlikte Güldür Güldür adlı programda başarılı bir performans sergileyen Aylin Kontente, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan bir isim…

Özellikle karantina döneminde eşiyle birlikte çektiği esprili videolarla gündeme gelen Kontente bu defa mutlu bir haber vermek için sayfasını kullandı.

Jerry adını verdiği köpeğinin 23 gündür devam eden rahatsızlığı nedeniyle ondan ayrı geçirdiği günlerin bittiğinin müjdesini veren Kontente, “23 günlük hastalık sonrası kavuştuk… Uykudan uyandırıyorm sevmek için. Bir şey demiyor ya da içinden diyor…” satırlarını paylaştı.

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