Aylin Kontente’den duygusal mesaj

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İlk bebeklerini 2013 yılında kucaklarına alan Aylin Kontente ve Alper Kul çifti 4 gün önce ikinci kez bu mutluluğu yaşadı. İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan 36 yaşındaki oyuncu Aylin Kontente, sosyal medya sayfasından duygusal bir mesaj paylaştı.

“SEN HER ZAMAN YANIMDA OLDUN”

Kontente: “Sen her zaman en zor zamanlarımda da, en kolay zamanlarımda da beni çok güzel sevdin. Seninle öğrendiğim en önemli şey, aşkın heyecanlı evresinden sonra asıl olan aşka, köklü sevgiye emek emek nasıl dönüştüğü, dönüşebildiği ve büyüdüğü. Biriyle biz olmak, büyümek, çoğalmak şu hayatın en büyük mucizelerinden! Bu düşe kalka süreçte sizi ayakta tutan değerler saygı, sadakat, güven, kabul etmek ve sevmek. Seviyorsanız vazgeçmeyin emek vermekten. Aşk emekle asıl oluyor (bir lohusa:)” ifadelerini kullandı.

