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Aylin Kontente’den esprili ‘ekmek’ videosu
Aylin Kontente’den esprili ‘ekmek’ videosu
Güldür Güldür adlı programda izlediğimiz oyuncu Aylin Kontente, sosyal medya hesabından paylaştığı esprili videolara bir yenisini daha ekledi.
Magazin 20 Nisan 2020 - 09:54

Eşi Alper Kul’la olduğu kadar tek başına çektiği videolarla da beğeni toplayan oyuncu Aylin Kontente, bu defa karantina günlerinin belki de en çok dikkat çeken paylaşımı ekmek yapımına göndermede bulundu.

Bu süre zarfında özellikle ünlü isimlerin ilk defa mutfağa girip ekmek yaptığına tanıklık ettik. Pek çoğu bu konudaki hünerlerini sosyal medya hesaplarından defalarca sergilemekten de geri durmadı. Aylin Kontente de bu paylaşımlardan yola çıkarak esprili bir videoya imza attı ve “Tamam hepimiz harika yapıyoruz, sakin olalım” notunu düştü.

 

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Son güncelleme: 10:55 - 20.04.2020
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