Aynur Aydın, karantinayı Cem Yılmaz’la geçirmek istiyor

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye çalışan şarkıcı Aynur Aydın, önceki gün Kadıköy’de objektiflere yansıdı. Aydın, karantina günlerinde çok üretken geçtiğini söyledi. Sosyal medyada paylaştığı sütyen içerikli yazılar ile ilgili konuşan Aydın, “ Bence komikti, tepkiler beni ilgilendirmiyor. dedi.

“GÜLMEYE İHTİYACIM VAR”

Güzel söz yazamadığını belirten Aydın, “Karantina sonrası yine iğrenç bir şarkı çıkartacağım ama tutar o da çünkü müzik ile onu yansıtıyor diyerek kendisini eleştirdi. Karantina zamanlarını en çok hangi ünlü ile geçirmek istersiniz sorusuna ise popçu' “ Cem Yılmaz ile geçirmek istediğini söyledi,Serenay kusura bakmasın ama gülmeye ihtiyacım var dedi.

