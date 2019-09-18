Aynur Aydın “Küs değiliz nefes almak istedik”

Şarkıcı Aynur Aydın önceki gün Bebek’te objektiflere yansıdı. Genç şarkıcı Aleyna Tilki ile bir dönem aralarından su sızmayan ancak şimşarkıcı Aynur Aydın önceki gün Bebek’te objektiflere yansıdı. Genç şarkıcı Aleyna Tilki ile bir dönem aralarından su sızmayan ancak şimdi araları kötü olan Aynur Aydın Tilki ile ilgili soruları yanıtladı.di araları kötü olan Aynur Aydın Tilki ile ilgili soruları yanıtladı. Geçtiğimiz Haziran ayında orta parmak hareketi yaparak Instagram hesabından paylaşan Aleyna Tilki’nin başı derde girmiş ve birkaç konseri iptal olmuştu. Bunun yanı sıra Aleyna Tilki ile yediği içtiği ayrı gitmediği arkadaşı Aynur Aydın’ın uyarılarına kulak asmadığı için arası açıldı. Yakın dostlar Instagram hesaplarından birbirine takipten çıkardı.

“KÜS DEĞİLİZ, NEFES ALMAK İSTEDİK”

Aynur Aydın kendisine Aleyna Tilki ile küs olup olmadı sorulduğunda ise “Küs değiliz. Biz sadece bir nefes almak istedik. O da iyi geldi.” şeklinde yanıt verdi.

REKLAM ÇALIŞMASI MI?

10 gün önce yeni şarkısını sevenleriyle buluşturan Aynur Aydın, uzun süredir görüşmediği Aleyna Tilki hakkında yorumlarda bulunması Aynur Aydın’ın daha önce de reklam çalışması olarak ileri sürülen ‘hacker’ olayını hatırlattı. Geçtiğimiz nisan ayında Aydın’ın ‘Düşüne Düşüne’ isimli şarkısının çıkacağı zaman Aydın’ın sosyal medya sayfası hacklenmiş ve o hesaptan şarkıcıya ait müstehcene yakın fotoğraflar paylaşılmıştı. Aynur Aydın uzun süredir konuşmadığını iddia ettiği Tilki, hakkında yaptığı yorumlar sosyal medyada kullanıcılar tarafından ciddiye alınmadı ve reklam çalışması olarak adlandırıldı.