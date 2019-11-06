Aynur Aydın’dan aşk üzerine açıklama

Güzel şarkıcı Aynur Aydın ve kendisi gibi şarkıcı olan O Ses Türkiye'nin eski yarışmacısı Damla Yıldız ile Kartal'daki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Öğle saatlerinde geldikleri AVM’de mağazaların vitrinlerini inceleyip alışverişe koyulan ikili ayaküstü gazetecilerle sohbet edip objektiflere poz verdi. Sevenlerinin karşısına yeni bir şarkı ile çıkacağını söyleyen Aynur Aydın, “Bu gün Damla ile alışveriş günü ilan ettik. Sonra birlikte yemek yiyeceğiz” dedi.

Projelerinden de bahseden güzel şarkıcı, “Yeni bir şarkı geliyor. Damla ile güzel bir düet çalışması yaptık. Yakında yeni şarkı ile bomba gibi geliyoruz” ifadelerinde bulundu. Soğuk havalara aldırmayan güzel şarkıcının mini şort giymesi de dikkatlerden kaçmadı. Aşk hayatıyla ilgili kendisine yöneltilen soru üzerine, “Kalbim maalesef boş. Aşk o kadar güzel bir duygu ki keşke aşık olabileceğim kadar birisini sevebilsem” dedi.