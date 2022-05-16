AKP’li belediye konseri iptal etti, tepki yağdı

AKP'li Derince Belediyesi'nin iptal ettiği Aynur Doğan konserini organize eden şirket karara tepki gösterdi: "Bize haber verilmedi, yaşanan bu olay ve bize göre gerekçesiz alınan bu karar kültür-sanat dünyası ve ülkemiz için kaygı vericidir"

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sanatçı Aynur Doğan'ın Kocaeli'nin Derince ilçesinde vereceği konserin iptal edilmesine ilişkin tepkiler devam ediyor.

AKP’li belediye tarafından “Yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edildiği” gerekçesiyle iptal edildiği duyurulan konser için, tepkilerin ardından belediyeden bir açıklama daha geldi; “gerekli izinlerin alınmadığı” ifade edildi.

“BÜYÜK HEYECANLA BAŞLADIK”

BGST adlı organizasyon şirketinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda karara tepki gösterildi.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Sanatçımız Aynur Doğan’ın büyük bir heyecanla başladığımız Türkiye turnesinde yaşanan bu olay ve bize göre gerekçesiz alınan bu karar kültür-sanat dünyası ve ülkemiz için kaygı vericidir” denildi.

Gergedan Yapın ve BGST Organizasyon olarak, 20 Mayıs’ta Kocaeli Derince Açıkhava sahnesinde yapacağımız Aynur Doğan konserinin iptalini Derince Belediyesi’nin Twitter hesabından öğrendik.

Daha önceki tüm işlerimizde olduğu gibi 20 ve 25 Mayıs etkinliklerimizin de ödeme dekontlarımızı ibraz ettiğimiz ve çalışmalarını tamamladığımız halde konser, “konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edildi” gerekçesiyle Derince belediyesi tarafından konserden 5 gün önce bize bir açıklama yapılmadan iptal edilmiş oldu.

Aynı koşullarda işlemlerini gerçekleştirip ödemelerini yaptığımız 25 Mayıs tarihindeki konserimiz devam ederken Aynur Doğan konserini yapamıyoruz.

Dünyanın birçok ülkesinde konserler veren ve hayranlıkla takip edilen sanatçımız Aynur Doğan’ın büyük bir heyecanla başladığımız Türkiye turnesinde yaşanan bu olay ve bize göre gerekçesiz alınan bu karar kültür sanat dünyası ve ülkemiz için kaygı vericidir.

Biz birlikte şarkılarımızı söymemeyi bırakmıyoruz. 18 Mayıs’ta İzmir’de başlayacak Aynur Doğan Türkiye turnesi Kocaeli dışındaki illerimizde devam ediyor.