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Ayrıldıkları iddia edilen Hadise ve Kaan Yıldırım’dan aşk pozu
Ayrıldıkları iddia edilen Hadise ve Kaan Yıldırım’dan aşk pozu
Şarkıcı Hadise ile ayrıldığı yönünde haberler çıkan oyuncu Kaan Yıldırım, sosyal medya hesabından sevgilisiyle ateş başında çekilen romantik pozunu paylaşarak iddialara son noktayı koydu.
Magazin 5 Aralık 2020 - 09:54

Aşklarıyla 2020 yılında damga vuran şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım’ın geçen günlerde ani bir kararla ayrıldıkları iddia edilmişti.

Corona virüsüne yakalanan Hadise’nin Kaan Yıldırım’ın evinden ayrılarak kendi evine geçtiği ve bu süreçte uzak kaldıkları için ayrılık kararı aldıkları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

AYRILIK İDDİALARINI ROMANTİK POZLA YALANLADI

Kaan Yıldırım ise özel hayatı hakkında çıkan iddialara Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla cevap verdi.

Sevgilisi Hadise ile ateş başında çekilen romantik pozunu paylaşan Yıldırım, ayrılık iddialarını böylece yalanlamış oldu.

İŞTE O POZ:

Kaan Yıldırın’ın paylaşımı.

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Son güncelleme: 09:58 - 05.12.2020
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