Ayrıldıkları konuşulan Kanye West ve Censori bir arada

Kanye West ve Bianca Censori'nin bir süredir ayrı olduğu, hatta Censori'nin ailesi ve arkadaşlarının bu ilişkinin karşısında olduğu konuşulurken ikili yeniden bir arada görüntülendi.

Sozcu.com.tr

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Kim Kardashian ile olaylı ayrılığından sonra aşkı Bianca Censori’de bulan West, bu ilişkisini gizlice evlilikle taçlandırmıştı.

Çift, tatillerinde kameralara uygunsuz bir şekilde yakalanmış, Censori’nin giydiği açık kıyafetler nedeniyle sert eleştirilerle karşılanmıştı. Tüm bu olan bitene rağmen birbirlerini bırakmayan çiftin bir süredir üstünde kara bulutlar gezindiği konuşuluyordu.

Censori’nin ailesinin ve arkadaşlarının bu ilişkiyi onaylamadığı basına yansımıştı.

Hatta çifte yakın bir kaynak, “Ailesi hiçbir zaman Ye'nin hayranı olmadı ve ona yakın olanlar onunla evlenmenin doğru karar olup olmadığını sorguladı. Etrafta bulunması ve birlikte çalışması çok zor bir insan ve Bianca şimdiye kadar onunla başa çıkan en sabırlı insanlardan biri oldu. Bianca albüm lansmanı için ona geri dönebilir ama bence ailesinin ve arkadaşlarının bunu istemediği açık” diyerek çiftin ilişkisini anlatmıştı.

Sonunda geçtiğimiz günlerde Censori’nin ilişkisine ara verdiği basına yansımıştı. Ancak yeni haberler bu söylentileri yalanlıyor.

Kanye West, eşi Bianca Censori ile Dubai’de bir partide görüntülendi. İkili partinin tadını çıkarırken Chris Brown, Ty Dolla $ign ve diğer rapçilerle vakit geçirdiler.

Bazı kaynaklar bu durumun albüm tanıtımı için olduğunu söylerken Censori’nin arkadaşları ve ailesinin, Kanye’nin Censori’nin beynini yıkayarak bir robot eş haline getirdiğine inandığı belirtiliyor.

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