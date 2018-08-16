Ayrılık kısa sürdü! Büşra Develi ve Burak Deniz barıştı

Ünlü oyuncu çift Büşra Develi ve Burak Deniz'in ayrılığı iki ay sürdü ikili, önceki akşam gittikleri tiyatroda objektiflere yansıdı.

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24 yaşındaki oyuncu Büşra Develi ile Burak Deniz’in ayrılığı kısa sürdü. Haziran ayında sevgilisi Burak Deniz’in rol aldığı dizinin sezon finalinde gerçekleştirilen partide girdiği kıskançlık krizinden sonra Büşra Develi ilişkiyi sona erdirmişti. Büşra Develi ile Burak Deniz, iki ay süren ayrılığın ardından tekrar bir araya geldi.

BARIŞTIKTAN SONRA TATİLE GİTTİLER

Büşra Develi ile Burak Deniz, barışarak Marmaris tatiline çıktı. Tatilleri sırasında yaz turnesine çıkan Erdal Beşikçioğlu’nun ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ni izlemeye giden Büşra Develi ile Burak Deniz’in bir hayli keyifli oldukları görüldü. Ayrılıklarına neden olan kıskançlık sorununu çözen Develi ile Deniz, aşklarında yeni bir sayfa açtı.