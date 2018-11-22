Çarpışma oyuncuları kimdir? İşte Çarpışma dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu…

Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu’nun rol alacağı Çarpışma dizisi oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. 22 Kasım'da başlayacak Çarpışma dizisi ilk fragmanda “Çarpışan aslında biz değildik, kaderlerimizdi…” sözü dikkat çekiyor. Peki Çarpışma oyuncuları kimler, konusu ne? İşte tüm merak edilenler...

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Diziseverlerin heyecanla beklediği Çarpışma dizisi bu akşam başlıyor. Çarpışma dizisi Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu gibi oyuncular ile dikkat çekerken konusu da merak ediliyor. Peki Çarpışma konusu ne? Oyuncuları kimler?

ÇARPIŞMA KONUSU

Etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicileriyle buluşmak için gün sayan Çarpışma'nın yayınlanan ilk teaserı büyük beğeni topladı. Kadir (Kıvanç Tatlıtuğ), Zeynep (Elçin Sangu), Kerem (Alperen Duymaz) ve Cemre (Melisa Aslı Pamuk)… Bu dört karakterin bir kazayla birlikte, hayatlarının kesişmesinin ekrana geldiği teaserda Kadir Adalı'nın “Çarpışan aslında biz değildik, kaderlerimizdi… Nereye gidersen git, ne kadar kaçarsan kaç, eninde sonunda herkes döner, olay mahalline!” sözleri dikkat çekiyor. Dışarıdan bakıldığında gerçekleşmesi imkansız görünen kazadaki korku dolu anların heyecanı yükselttiği, adeta bir görsel şölen sunan teaser, merak uyandırıyor. Dört arabanın çarpışmasıyla, 4 kişinin kaderinin birleştiği Çarpışma, nefes kesen hikayesiyle başlıyor

ÇARPIŞMA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

KADİR ADALI (KIVANÇ TATLITUĞ)

İstanbul Organize Şube’de başkomiserdir. Evlidir, bir kızı vardır. İşkolik biridir, herkes onun bir gün emniyet müdürü olacağını bilmektedir. Sarıyer Sporun amigosudur, tribünde platformun üzerine çıktığı an mutludur. Tribünündekileri ve mahallesindekileri sahiplenir. Kardeşi, ağabeyi ya da bir ailesi olmadığı için sevdiklerine ağabeylik, kardeşlik yapar. Kaderini değiştiren, yaşadığı acı olay olacaktır.

Çarpışma’nın Zeynep’ini Elçin Sangu canlandırıyor. İşte, Çarpışma Zeynep karakteri… Banka müdiresidir. Rakamlarla nasıl başa çıkacağını bilse de hayatla başa çıkabilme yetenekleri sınırlıdır. Zeynep’in içindeki en baskın duygu korkudur. Eve girdiğinde ilk iş olarak kapıyı kilitler, arabaya bindiğinde hemen merkezi kilit düğmesine basar. Bu alışkanlıkların çoğu yetimhaneden gelmektedir. Elindekileri kaybetme korkusu vardır. Kızı haricindeki her şeye, tehlike unsuru olarak yaklaşır. Eşi Galip’le olan evliliği bitme noktasındadır, ancak Zeynep yalnızlıktan korkmaktadır.

KEREM KORKMAZ (ALPEREN DUYMAZ)

Çsrpışma’nın Kerem’ini Alperen Duymaz canlandırıyor. İşte, Çarpışma Kerem karakteri… Babasını bıçakla yaralamaktan 5 yıl yatmıştır. Onu hapisten çıkmaya motive eden yegane şey, dışarıdaki sevgilisi Meral’dir. Evlenmek, çalışmak ve zamanı geldiğinde çoluk çocuğa karışmak gibi bir isteği vardır. 25 yaşında biri için fazla olgun gelen bu hayal onun aile yoksunluğundan kaynaklanmaktadır. Kendine bir aile kurmak ve özlemini duyduğu bütün duyguları bu ailede yaşamak istemektedir. Bu hayali gerçekleştirmiş Kadir ağabeyi onun hem mahalledeki, hem de tribündeki idolüdür. Hapishanede geçen süreçte Kerem, başta aile olmak üzere her şeye karşı olan inancını yitirmiştir. Bir şey hariç: Meral.

CEMRE GÜR (MELİSA ASLI PAMUK)

Çarpışma’nın Cemre’sini Melisa Aslı Pamuk canlandırıyor. İşte, Çarpışma Cemre karakteri… Adını bilmediği, anlamlandıramadığı bir duygunun yokluğundan muzdariptir. Bu duygu sevgidir. Sevginin sıcaklığını aramaktadır. Sevgilisi Demir’de bulduğunu düşünmüş fakat yanılmıştır. Ona aşık değildir ve bu ilişkiyi sürdürmemesi gerektiğini kendine itiraf edememektedir. Rol yapmaktadır ve bu durum onu fazlasıyla hırpalamaktadır. Sevgi yoksunluğunun nedeni ise annesizliktir. Hayatındaki en büyük boşluk budur. Sürekli bir kaçış halindedir. Amerika’ya gidip yüksek yapmak istemesinin nedeni de budur.