Ayrıntılı inceleme! Gülperi oyuncuları kimdir? İşte konusu…

Ekranların yeni dizisi Gülperi yayın hayatına tüm hızıyla devam ediyor. Diziyi şimdiye kadar izlemeyenler Gülperi oyuncuları kimdir?, Gülperi konusu ne merak ediyor. İşte ayrıntılı liste ile Gülperi oyuncuları ve konusu...

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Gülperi konusu ve oyuncuları sayesinde kısa sürede seyircilerin en beğendiği diziler arasına girmeyi başardı. Dizide çocukları için umudunu hiç kaybetmeden mücadele eden bir annenin hikayesinin anlatılıyor. Peki Gülperi oyuncuları kimdir?

GÜLPERİ OYUNCULARI

GÜLPERİ ÇETİN (NURGÜL YEŞİLÇAY)

Ege’nin küçük bir kasabasında doğup büyüyen Gülperi büyük hayallere sahiptir. Baba baskısından kurtulmak için genç yaşta aşık olduğu Eyüp’le kaçarak evlenir. Bambaşka bir şehirde hiç alışık olmadığı bir kültürün içinde bulur kendini. Mutlu evliliğinde üç çocuk sahibi olur ama eşinin ailesi tarafından hep bir yabancı olarak görülür. Eyüp’ü kaybettiklerinde ise düşman bellenir. Gülperi çocukları için hayata tutunur. Yaşadığı bütün zorluklara onlar için katlanır. Büyük bir iftira sonrası çocukları da elinden alınır. Sürülür. Bir kez daha bambaşka bir şehirde yalnız ve yabancı olarak ayakta kalmaya çalışır. Gülperi’nin tek amacı çocuklarını geri almaktır. Oysa çocuklarının ondan çoktan vazgeçtiğinden asla anneleriyle bir hayat düşlemediklerinden habersizdir. Artık çocukları için bile bir yabancıdan farksızdır. Çocuklarından asla vazgeçmeyen Gülperi’yi hem Taşkın ailesiyle hem de çocuklarıyla büyük bir savaş beklemektedir.

Nurgül Yeşilçay, 26 Mart 1976’da İzmir’de doğdu. 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra, İkinci Bahar dizisiyle sektöre dahil oldu. Ardından Asmalı Konak dizisinde Bahar rolünü canlandırdı. Eğreti Gelin filmi ile yıldızı parlayan oyuncu en son Paramparça dizisinde yer aldı. Şu anda Show TV’nin Gülperi adlı dizisinde “Gülperi Çetin” karakterini canlandırmaktadır.

KADİR AYDIN (TİMUÇİN ESEN)

Ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen Kadir’in hayatı babasının onları terk etmesiyle alt üst olmuştur. O gün babası gibi biri olmayacağına dair kendisine söz verir. Ne olursa olsun ailesini yüz üstü bırakmayacaktır ve bir gün baba olursa çocuğunu asla parçalanmış bir ailede büyütmeyecektir. Bir başına üç çocuğu büyütmek zorunda kalan annesine en büyük desteği Kadir vermiştir. Kardeşlerine hem abilik hem babalık yapar. Çok başarılı bir avukattır. Fakülte yıllarında tanıştığı Şeyma ile evlidir. Artemis adında bir kızı vardır. Kızı ile muhteşem bir ilişkiye sahiptir. Karısıyla yaşadığı sorunları kızı için görmezden gelemeye çalışır. Çünkü asla kendi babası gibi olmayacak ve ne olursa olsun ailesini parçalamayacaktır. Ama hayat sürprizlerle doludur ve Kadir’i kendi doğrularıyla karşı karşıya getirir. Kızının mutluluğu ile kendi mutluluğu arasında bir seçim yapmak zorunda kalacağından habersizdir.

Timuçin Esen, 14 Ağustos 1973 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde 2 yıl olmuştur. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne geçer. İtalya ve ABD'de de tiyatro eğitimi almıştır. Los Angeles’taki California Insitute of the Arts Üniversitesi’nde 7 yıl sinema – yönetmenlik üzerine master yapmıştır. Ayrıca ABD’deki ünlü oyuncu koçu Larry Moss’un öğrencilerinden biridir.

Gurbet Kadını dizisiyle ilk kez seyirciyle buluştu. Hırsız Polis dizisiyle izleyiciden büyük bir beğeni topladı. 2016 yılında Bodrum Masalı adlı dizide rol aldı. Şimdilerde ise Timuçin Esen ‘Gülperi’ dizisinde Kadir Esen karakterini canlandırmaktadır.

YAKUP TAŞKIN (TARIK PABUÇÇUOĞLU)

Varlıklı bir toprak ağasıdır. Taşkın sülalesinin başıdır. Parası ve kudreti tartışılmazdır. Herkese gücü ve söz yeten Yakup’un sözü bir tek oğlu Eyüp’e geçmemiştir. Her şeyini bırakacağı büyük oğluyla anlaşmazlıklar yaşar ve onu kaybeder. Evladıyla yaşadığı bütün sorunlardan ve kaybından Gülperi’yi sorumlu tutmaktadır. Eyüp’ten kalan üç torununa her türlü imkanı sağlar. Gülperi’nin hapse girmesiyle torunlarını kendi kuralları içinde yetiştirip arzu ettiği insanlara dönüştürmeye başlamıştır. Gülperi’nin gelip torunlarını elinden alma fikrinden korkmaz. Çünkü kudretiyle ile Gülperi’yi ortadan kaldıracağından ve hayatlarından ebediyen çıkaracağından emindir. Olaylar istediği gibi gelişmediğinde elini kirletmekten çekinmeyen Yakup Taşkın Gülperi’nin ilk raundu kazanmasıyla çılgına döner. Gülperi çocuklarını alarak ilk kurşunu sıkmış ve savaşı başlatmıştır. Yakup Taşkın’ın onu yok edip bu savaşı kazanmaktan başka amacı yoktur.

Tarık Pabuçcuoğlu, 14 Ocak 1949 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nden yatılı olarak mezun olmuştur. Ardından Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü’nden mezun olmuştur.

Devekuşu , Üsküdar Oyuncuları ve Ortaoyuncular gibi topluluklarda çalıştı. İkinci Bahar dizisinde Kebapçı Rakkas olarak tanındı. Hayat Bilgisi dizisinde Amil Bey karakteriyle izleyicinin hafızasına kazındı. Gülperi dizisinde Yakup Taşkın rolünü canlandırmaktadır.