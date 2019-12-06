Ayşe Arman’dan Ömür Gedik’e tepki: Bir kadına mı kaldı, o kendini bilmez adamı savunmak?

Ayşe Arman’dan Ömür Gedik’e tepki: Bir kadına mı kaldı, o kendini bilmez adamı savunmak?

Son zamanlardaki açıklamalarıyla tüm kesimlerin tepkisini üzerine çeken oyuncu Can Yaman, İspanya’da katıldığı bir programda kendisine “Bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şey yapar mısın?” diye soran kadın hayranına skandal bir cevap vermiş ve “Arka odaya geçelim, kanıtlayayım” demişti.

Yaman’ın Kıvanç Tatlıtuğ ile polemiğe girmeye çalışması, İspanya’da katıldığı programlardaki skandalları yoğun tepki çekti. Ancak bu tepkileri savuşturmaya çalışan kişiler de yok değildi. O isimlerden birisi yazar ve şarkıcı Ömür Gedik’ti. Gedik, Yaman’ın sözlü tacizini savunarak, “Onunla arka odaya geçme imkanı olsa bir dakika bile düşünmeyecek kadınlar bile eleştirdi Can’ı. Pes yani!” yazdı.

Kısa bir süre önce Gedik ile aynı basın kurumunda çalışan, şu sıralarda sosyal medya hesaplarında yazılar yazan Ayşe Arman, bu cümlelere sert tepki gösterdi. Arman, Gedik ile Yaman’ın yan yana çekilen fotoğraflarını paylaştı ve şunlaru yazdı:

“ÖMÜR GEDİK’E Mİ KALDI O KENDİNİ BİLMEZ ADAMI SAVUNMAK?”

“Ömür Gedik, Can Yaman'ın libidal zırvalarını haklı gösterebilmek için kadınları aşağılamaya cüret etmiş. Nasıl yapabilmiş, hayvanlara kıyamayan kadın, bir kalemde kadınları harcayıvermiş!

Can Yaman kendini gömdü. Seksist, narsisist, maço bir adam olduğunu en antipatik biçimde kanıtladı. Benim anlamadığım, tamam Can Yaman antipatik biri olabilir ama Ömür Gedik'e, bir kadına mı kaldı, o kendini bilmez adamı savunmak?!

“Onunla arka odaya geçme imkanı olsa bir dakika bile düşünmeyecek kadınlar” Ömür Gedik bu cümlenin ne anlama geldiğinin farkında mı acaba? Nasıl bir dönemde yaşadığımızın bilincinde değil herhalde. ‘Ben o cümleyi normal kadınlar için değil onun hakkında yazanları eleştirmek için kurdum!' diyor. Saçmalayan adama o kadar hayran ki, onu savunabilmek için kadınları yerin dibine sokuyor.

Yazık! Kadınların birlik olma ve erkek egemenliğine karşı direnme zamanı. Allah'ın her günü bir Kadın öldürülüyor bu ülkede… Ve o katiller ‘iyi hal indirimi' alıyorlar, Can Yaman gibi düşünen erkekler tarafından. Ömür Gedik'in yaptığı yanlış ve densiz bir gayretkeşlik. Zırvalayan kendini beğenmiş bir adamı savunabilmek için o adamdan daha ağır biçimde bu ülkenin kadınlarını satıyor!



