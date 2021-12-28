Ayşe Boyner ile Cem Telvi boşandı
Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in kızı Ayşe Boyner, geçen yıl evlendiği Cem Telvi ile anlaşmalı olarak boşandı.
Ayşe Boyner, bir yıl evli kaldığı Cem Telvi ile fikir ayrılığı yaşadığını ve boşanma konusunda anlaştıklarını belirterek geçen gün boşanma davası açmıştı.
Cem Telvi ile aralarında fikir ayrılıkları yaşadığını dilekçesinde anlatan Ayşe Boyner, birbirinden bağımsız yaşam sürdüklerini ve konutları ayırdıklarını ifade etti.
Çift mahkemeye boşanma protokolü sundu.
TAZMİNAT, NAFAKA İSTEMEDİ
İstanbul Aile Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya Ayşe Boyner ve Cem Telvi avukatlarıyla katıldı.
Taraflar birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmadan boşanmak istediklerini söyledi.
Hakim tarafların sulh olma durumunun bulunmadığını göze alarak çifti tek celsede boşadı.