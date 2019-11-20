Ayşe Hatun kimdir? Ayşe Hatun’u kim canlandırıyor?

Açelya Özcan’ın Ayşe Hatun karakterini canlandıracağı Kuruluş Osman bugün başlıyor. Dizide en çok merak edilen isimlerden biri de Açelya Özcan. İşte Açelya Özcan ve Ayşe Hatun hakkında merak edilenler…

AÇELYA ÖZCAN KİMDİR?

Açelya Özcan 1986 İstanbul doğumludur ve 33 yaşının içindedir. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde eğitim almıştır. Daha sonra da Akademi 35 Buçuk'ta tiyatro eğitimini tamamlamıştır. Rock grubu vokalistliği de yapmaktadır. 2014 de Kiraz Mevsimi dizisinde yer almıştı şimdi de arka planda bir rol de olsa Kuruluş Osman dizisinde de yer alıyor.

Ayşe Hatun Dündar bey ile Zöhre Hatun'un güzeller güzeli kızlarıdır.