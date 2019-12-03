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Ayşe Hatun Önal güzellik sırrını paylaştı
Ayşe Hatun Önal güzellik sırrını paylaştı
Şarkıcı Ayşe Hatun Önal güzellik sırrını paylaştı: "“Yüzüme sadece pişik kremi sürüyorum, başka bir şey sürmüyorum."
Magazin 3 Aralık 2019 - 11:31

Modellikten şarkıcılığa geçen ve birçok hit parçayı seslendiren Ayşe Hatun Önal, Women’s Fitness dergisine verdiği söyleşide çok çalıştığını belirterek, “İyi bir ekiple çalışmak çok önemli. Galiba hep doğru insanlarla çalıştım; şarkılarımın hit olmasında bunun çok büyük etkisi var” dedi.

Estetiğe karşı olmadığını söyleyen Önal, güzellik sırrını da sevenleriyle paylaştı: “Yüzüme sadece pişik kremi sürüyorum, başka bir şey sürmüyorum. Bakım falan çok iğrenç şeyler! Estetiğe karşı değilim. Mezoterapi ve scarlet yaptırıyorum.”

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