Şarkıcı Ayşe Hatun Önal güzellik sırrını paylaştı: "“Yüzüme sadece pişik kremi sürüyorum, başka bir şey sürmüyorum."

Modellikten şarkıcılığa geçen ve birçok hit parçayı seslendiren Ayşe Hatun Önal, Women’s Fitness dergisine verdiği söyleşide çok çalıştığını belirterek, “İyi bir ekiple çalışmak çok önemli. Galiba hep doğru insanlarla çalıştım; şarkılarımın hit olmasında bunun çok büyük etkisi var” dedi.

Estetiğe karşı olmadığını söyleyen Önal, güzellik sırrını da sevenleriyle paylaştı: “Yüzüme sadece pişik kremi sürüyorum, başka bir şey sürmüyorum. Bakım falan çok iğrenç şeyler! Estetiğe karşı değilim. Mezoterapi ve scarlet yaptırıyorum.”