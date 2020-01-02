Ayşe Hatun Önal’dan ‘Nazar’ önlemli kıyafet

Yaptığı şarkılarla müzik piyasasında başarılı işlere imza atan Ayşe Hatun Önal, 2020 yılına Samsun'daki lüks bir otelin yılbaşı etkinliğinde sahne alarak girdi.

Sevenlerinin karşısına Tolga Çam imzalı beyaz, göz işlemeli mini elbisesi ile çıkan ve sahne performansı ile Samsunlulardan tam not alan Önal muhabirlerin sorularını yanıtladı. Son dönemde ‘Efsane’ şarkısıyla adından söz ettiren şarkıcının 2020'den beklentisi ise aşk oldu.

Ayşe Hatun Önal, “2019 benim için aşksız ama başarı odaklı, efsane bir yıl oldu. 2020 yılında başarı ile birlikte kendime büyük bir aşk diliyorum.” şeklinde konuştu. Elbisesindeki el işçiliğiyle işlenen göz figürünü gören hayranları ‘aman efsane güzelliğe nazar değmesin maşallah’ yorumlarında bulundu.