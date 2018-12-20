Ayşe Mine’den çarpıcı itiraf

Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşayan Ayşe Mine, Kanal D'de yayınlanan magazin programına konuk olarak, hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Şarkıcı Ayşe Mine, katıldığı magazin programında çarpıcı itiraflarda bulundu. Mine, 14 yaşında tanışıp 17 yaşında evlendiği eşinden günde 5 vakit dayak yediğini belirtti. Mine: “Bana şaşı ve şehla diyorlar fakat ben başıma aldığım darbelerden dolayı böyle oldum” ifadelerini kullandı.

“BOŞANDIKTAN SONRA BENİM HABERİM OLDU”

Şarkıcı Ayşe Mine, eşinin kendisine bir gün kağıt imzalattığını ve ilerleyen zamanlarda bir avukatın kendisini arayarak eşimden boşandığımı söyledi. Benim hiç bir şeyden haberim yok, fakat iyi ki boşanmışım yoksa şuan hayatta olamazdım” ifadelerini kullandı.

