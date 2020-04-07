Ayşe Özyılmazel ‘Benciller mi?’ diye sordu Gülben’den yanıt geldi

Oya Germen ve şarkıcı Neco'nun kızları Ayşe Özyılmazel, sosyal medya hesabı üzerinden haberlerden uzak duranlarla ilgili bir paylaşımda bulundu. Özyılmazel'in haber izlemeyenlerle ilgili yorumuna şarkıcı Gülben Ergen'den yanıt geldi.

Corona virüsü salgını nedeniyle zor günlerden geçiyoruz, bu süreçte doğru bilginin önemi de bir hayli fazla… Bu konudaki en güncel bilgileri almak adına ana haber bültenlerini takip eden milyonlarca insan olduğu gibi önemli bir kesim de virüsle ilgili yapılan haberlerden uzak durmaya çalışıyor.

Bu kaçış Ayşe Özyılmazel’in de dikkatini çekmiş olacak ki Twitter hesabı üzerinden; “Hiç haber takip etmeyenleri, sosyal medyaya girmeyenleri tebrik ediyorum. Ruh hallerini korumaya çalışıyorlar. Ama bir yandan da anlayamıyorum; benciller mi, umursamazlar mı, kaçış psikolojisi mi? Dünya tarihi salgın yaşarken yokmuş gibi davranmak da ilginç çünkü” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Özyılmazel’in bu paylaşımına yanıt veren isimse şarkıcı Gülben Ergen oldu. O da bu konudaki haberleri derinlemesine takip etmediğini söylese de şu satırları da eklemeyi unutmadı: “Kaçış ve kabullenmek… Ben de az izliyorum. Bir sabah bir akşam bakıyorum sağlık bakanının açıklamalarını kaçırmıyorum. Bilgi fazlalığı çözüm önermiyor bize. Durum belli. Yapılması ve yapılmaması gerekenler belli”