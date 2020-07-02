Ayşe Tolga kimdir? Ayşe Tolga nereli, kaç yaşında?

Ayşe Tolga, 1973 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 1994-1996 yılları arasında yayınlanan Şehnaz Tango dizisiyle geçen Ayşe Tolga hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Ayşe Tolga nereli ve kaç yaşında?

Son olarak bir yapımcının oyuncularını evden çıkıp dizi çekmeye ikna etmeye çalışmasını anlatan Ev Yapımı dizisinde rol alan Ayşe Tolga hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Ayşe Tolga kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

AYŞE TOLGA KİMDİR?

Ayşe Tolga, 9 Haziran 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunudur. Sahne ve görsel sanatlar, reklam konularında ek eğitim programlarına katılan Ayşe Tolga; Moda, sağlık, spor, sanat ve kültür konularında yaşam biçimi programları yapımcı ve sunuculuk yapmıştır. Ayrıca, moda ve diyet konulu reklam çalışmalarında yaratıcı yönetmen ve oyuncu olarak görev almakta ve çeşitli reklam ajanslarına danışmanlık yapmaktadır.

Kameralar karşısına ilk kez Şehnaz Tango dizisiyle geçen Ayşe Tolga; Seksenler dizisinde canlandırdığı Gülden karakteriyle tanınmaktadır. Aşkın Dağlarda Gezer, Ah bİr Zengin Olsam, Çarli İş Başında, Ayrılsak da Beraberiz, Çifte Bela, Beşik Kertmesi, Efsane, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? ve çocuklar duymasın gibi yapımlarda rolller alan Ayşe Tolga, son olarak Ev Yapımı dizisinde rol almıştır.

2008 yılında evlendiği Marsel Eskinazi’den 2013 yılında boşanan Ayşe Tolga’nın bu evlilikten Can Yael Eskinazi (2010) adında bir kızı vardır.

Ayşe Tolga’nın rol aldığı diziler ve filmler:

Ev Yapımı – 2020 – (Kendisi)

Seksenler – 2019 – (Gülden Özdemir)

Çocuklar Duymasın – 2017 (Sevgi)

Seksenler – 2012 / 2017 (Gülden Özdemir)

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? – 2005 (Nilüfer Hatun)

Efsane – 2002 (Müge)

Beşik Kertmesi – 2002 (Yağmur)

Çifte Bela – 2001 (Fatmagül)

Ayrılsak da Beraberiz – 2002 / 2004 (Berna)

Çarli İş Başında – 2000 / 2001 (Pamuk)

Ah Bir Zengin Olsam – 1999 (Ceren)

Aşkın Dağlarda Gezer – 1999 / 2000 (Selvi)

Şehnaz Tango – 1994 / 1996 (Nurşen)

Kitapları:

2016 – İyilik Sende