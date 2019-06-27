Ayşe Tunaboylu kimdir? Ayşe Tunaboylu nereli ve kaç yaşında?

Ayşe Tunaboylu, 1962 doğumludur. Kamera karşısına ilk kez Ruhsar isimli dizi ile geçen Ayşe Tunaboylu hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Ayşe Tunaboylu nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Leyla Günebakan karakterini canlandıran Ayşe Tunaboylu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ayşe Tunaboylu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

AYŞE TUNABOYLU KİMDİR?

Ayşe Tunaboylu, 28 Mart 1962 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları – Oyunculuk Anasanat Dalı bölümünden mezun olmuştur.

Kamera karşısına ise ilk kez 1997 yılında yayınlanan Ruhsar isimli dizide canlandırdığı Aysel karakteri ile geçti. İffet, Umutsuz Ev Kadınları, İkinci Bahar, Hiç Yoktan Aşk, Yılan Hikayesi, Aliye, Yıldızların Altında, Balans ve Manevra, Zincirbozan, Aynı Çatı Altında, Galip Derviş, Hayat Ağacı gibi yapımlarda yer alan Ayşe Tunaboylu, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Leyla karakterine hayat vermektedir. Ayşe Tunaboylu, 1.65 metre boyunda, 62 kilo ve Koç burcudur.

Ödülleri:

2017 – Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri – Yılın Yardımcı Kadın Oyuncusu- Joko’nun Doğum Günü

Ayşe Tunaboylu'nun rol aldığı tiyatro oyunları:

2016 – Joko’nun Doğum Günü – Yolcu Tiyatro / Oyun Atölyesi

2003 – Ayaktakımı Arasında – Ankara Devlet Tiyatrosu

Ayşe Tunaboylu'nun rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Her Yerde Sen (Leyla Günebakan) (TV Dizisi)

2018 – Gülizar (Zemzem) (TV Dizisi)

2018 – Bekarlığa Veda (Sinema Filmi)

2017 – Seni Kimler Aldı (Cemile) (TV Dizisi)

2016 – Hemşire (Sinema Filmi)

2016 – Benim Adım Feridun (Sinema Filmi)

2015 – Rüzgarda Salınan Nilüfer (Kadriye) (Sinema Filmi)

2015 – Bana Baba Dedi (Ayten) (TV Dizisi)

2014 – Yasak (Mehveş Kalfa) (TV Dizisi)

2014 – Rüzgarla Bir (Anne) (Sinema Filmi)

2014 – Hayat Ağacı (Keriman Karahanlı) (TV Dizisi)

2014 – Benimle Var Mısın? (Sinema Filmi)

2013 – Galip Derviş (Perhan Sokak) (TV Dizisi)

2013 – Şeytan-ı Racim (Sinema Filmi)

2012 – Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Granny Nine Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2011 – 2012 – İffet (Saime) (TV Dizisi)

2011 – Anadolu Kartalları (Ayşe’nin Annesi Filiz) (Sinema Filmi)

2010 – Çakıl Taşları (Semra) (TV Dizisi)

2010 – Son Hava Bükücü (Katharine Houghton Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2010 – Hanımeli Sokağı (Fatma) (TV Dizisi)

2009 – Yüreğine Sor (Melek) (Sinema Filmi)

2009 – Geniş Aile (Süt Anne) (TV Dizisi)

2008 – 2009 – Yol Arkadaşım (Hamiyet Elmastaş) (TV Dizisi)

2009 – Canım Ailem (Kadriye) (TV Dizisi)

2008 – Beni Unutma (Hafize) (TV Dizisi)

2007 – Zincirbozan (Nazmiye Demirel) (Sinema Filmi)

2007 – Yalan Dünya (Sevim) (TV Dizisi)

2006 – Aynı Çatı Altında (Melahat) (TV Dizisi)

2004 – Balans ve Manevra (Zuhal) (Sinema Filmi)

2004 – Aliye (Hasibe) (TV Dizisi)

2002 – Yıldızların Altında (Penceredeki Kadın) (TV Dizisi)

2001 – Dedem, Gofret ve Ben (TV Dizisi)

2001 – Aşkım Aşkım (İllet Hanım) (TV Dizisi)

2000 – Çarli İş Başında (TV Dizisi)

2000 – Yasemince 2000 (Zaruret – 2) (TV Dizisi)

2000 – Hiç Yoktan Aşk (TV Filmi)

1999 – 2001 – Yılan Hikayesi (Güzin) (TV Dizisi)

1999 – Salkım Hanımın Taneleri (Hemşire) (Sinema Filmi)

1998 – İkinci Bahar (TV Dizisi)

1997 – Yasemince (Zaruret) (TV Dizisi)

1997 – Ruhsar (Aysel) (TV Dizisi)