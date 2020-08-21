Ayşecan Tatari anne olmak için gün sayıyıor
‘Çocuklar Duymasın'ın ‘Duygu'su Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile ABD’de nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde 3 yılı geride bırakan oyuncu çiftten bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.
Anne olmak için gün sayan Çocuklar Duymasın'ın ‘Duygu'su Ayşecan Tatari, eşi Edip Tepeli ile birlikte çekildikleri kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Tatari paylaşımına ise şu notu düştü: “Etim etine değende, elimi karnına koyan da… Bebek kıpır kıpır kıpırdar…”