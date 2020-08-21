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Ayşecan Tatari anne olmak için gün sayıyıor
Ayşecan Tatari anne olmak için gün sayıyıor
Fenomen dizi 'Çocuklar Duymasın'ın Duygu karakterine can veren Ayşecan Tatari anne olmak için gün sayıyor.
Magazin 21 Ağustos 2020 - 09:24

‘Çocuklar Duymasın'ın ‘Duygu'su Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile ABD’de nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde 3 yılı geride bırakan oyuncu çiftten bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

Anne olmak için gün sayan Çocuklar Duymasın'ın ‘Duygu'su Ayşecan Tatari, eşi Edip Tepeli ile birlikte çekildikleri kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Tatari paylaşımına ise şu notu düştü:  “Etim etine değende, elimi karnına koyan da… Bebek kıpır kıpır kıpırdar…”

Son güncelleme: 09:25 - 21.08.2020
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