Ayşegül Aldinç: Beynimiz aptalmış!

Çıkardığı albümlerle ve sahne şovlarıyla bir döneme damga vuran Ayşegül Aldinç, yaşıtlarına oranla sosyal medyayı çok daha aktif kullanıyor. Aldinç hesabından yaptığı son paylaşımda gülerken görüldüğü bir karesini paylaştı ve altına da gülmenin önemine dair şu satırları paylaştı:

“Gül! Çiçek gül değil, AyşeGÜL değil; gülmekten emir anlamında ama estağfurullahlarım olsun emir de değil. Rica… Gülecek hal mi kaldı? Ya da “ Gülünecek ne vardı?” diyorsan da gül. Gülünce sadece gözlerimizin içi gülmüyor. Beyin 1. derecede faideleniyor bu eylemden. Mutsuz bile olsak beyni kandırabiliyormuşuz. Beynimiz aptalmış! Hâşâ huzurdan bu, biz aptalız anlamını gelmiyor katiyetle.. Minik bir pembe yalan, ufacık bir kandırmaca. Gülün… Gülmek için 17 kas, somurtmak için 43 kas harekete geçermiş. Çok kolay…Sevgiler, saygılar…”