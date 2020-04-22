Ayşegül Aldinç kimdir? Ayşegül Aldinç nereli ve kaç yaşında?

Ayşegül Aldinç, 1957 doğumludur. Profesyonel müzik yaşamına 1978 yılında Mehmet Teoman ile beraber doldurduğu ve içinde Hastane, Yorgun ve Mutlu adlı şarkıların yer aldığı 45 devirlik plak ile adım atan Ayşegül Aldinç hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Ayşegül Aldinç nereli ve kaç yaşında?

Müzik kariyerine ilk olarak Eurovision Şarkı Yarışması’nda Modern Folk Üçlüsü ile birlikte, Ali Kocatepe’nin bestesini yaptığı “Dönme Dolap” isimli şarkıyla başlayan Ayşegül Aldinç hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Ayşegül Aldinç kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, albümleri, oynadığı diziler ve filmler…

AYŞEGÜL ALDİNÇ KİMDİR?

Türk sinema ve dizi oyuncusu, pop müzik sanatçısı Ayşegül Aldinç, 28 Eylül 1957 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Gazeteci Orhan Aldinç ile resim öğretmeni Süheyla Aldinç’in kızıdır.

Ortaokul birinci sınıfı Kandilli Kız Lisesi’nde yatılı olarak, ortaokul ikinci sınıfı Davutpaşa Lisesi'nde ve ortaokul üçüncü sınıfı da Feriköy Lisesi'nde tamamladı.

Eski adıyla “Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu”, şimdiki adıyla “Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nü bitirdi. Eğitimini tamamlamasından kısa süre sonra İstanbul Akaretler Ortaokulu’nda müzik öğretmenliği yapmaya başladı. Öğretmenlik görevini bırakmasının ardından girdiği Yıldız Porselen Fabrikası’nda altı yıl desinatör olarak çalıştı.

1981 yılında İrlanda'nın Dublin şehrinde Modern Folk Üçlüsü ile katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması’nda ülkemizi temsil etti.

İlk müzik albümünü 1988 yılında piyasaya çıkaran Ayşegül Aldinç, 1981-1988 arasında yurtiçi ve yurtdışı festivallere ve yarışmalara katıldı. 1991 yılında ikinci albümü “Benden Söylemesi”, 1994 yılında üçüncü albümü “Alev Alev”, 1996 yılında dördüncü albümü “Söze Ne Hacet” çıktı. 2000 yılında “Nefes” albümünü tekrar hayranlarının beğenisine sundu.

“Katırcılar”, “Yağmur Kaçakları”, “Ağrı'ya Dönüş”, “Yeşil Bir Dünya”, “Gerilla” gibi sinema filmlerinin yanı sıra; televizyon için çekilen “Acımak”, “Taşların Sırrı” ve “Aziz Ahmet” filmlerinde rol almıştır. Ayşegül Aldinç'in hem sinema hem de müzik alanında pek çok ödülü bulunmaktadır.

Albümleri:

1988 – …Ve Ayşegül Aldinç

1991 – Benden Söylemesi

1993 – Alev Alev

1996 – Söze Ne Hacet

2000 – Nefes

2010 – O Kız (single)

2011 – Li Lal Lal La La (single)

2015 – Bir Tek Gördüğüm (single)

2016 – Sek’iz

Ayşegül Aldinç'in rol aldığı diziler ve filmler:

2011 – 2013 – Pis Yedili (Esma Sultan) (TV Dizisi)

2008 – Üvey Aile (TV Dizisi)

2005 – Misi (Süheyla) (TV Dizisi)

2004 – Son Yaprak (Kuaför Müjgan) (TV Dizisi)

2003 – Sultan Makamı (Otel Sahibi) (TV Dizisi)

2003 – Hayat Bilgisi (Müşerref) (TV Dizisi)

2002 – Efsane (Safiye) (TV Dizisi)

2002 – Aşk ve Gurur (Ceyda Timur) (TV Dizisi)

2000 – Hayal Kurma Oyunları (Meral) (Sinema Filmi)

1999 – Kahpe Bizans (Teodora) (Sinema Filmi)

1999 – Güle Güle (Postane Müdiresi) (Sinema Filmi)

1996 – Deniz Bekliyordu (TV Filmi)

1996 – Beyaz Show (Kendisi) (TV Programı)

1994 – Gerilla (Tomris) (TV Filmi)

1994 – Aziz Ahmet (TV Dizisi)

1993 – Yorgun Savaşçı (Hüsniye) (TV Dizisi)

1993 – Ağrı’ya Dönüş (Sinema Filmi)

1992 – Taşların Sırrı (Tomris) (TV Dizisi)

1991 – Laf Lafı Açıyor (Kendisi) (TV Programı)

1990 – Yeşil Bir Dünya (Meral) (Sinema Filmi)

1989 – Kara Sevda (Ayşegül) (Video)

1987 – Yağmur Kaçakları (Sinema Filmi)

1987 – Katırcılar (Ayşegül) (Sinema Filmi)

1985 – Acımak (Zehra) (TV Dizisi)