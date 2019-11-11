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Ayşegül Aldinç: Sanırım sapyoseksüelim
Ayşegül Aldinç: Sanırım sapyoseksüelim
Şarkıcı ve oyuncu Ayşegül Aldinç katıldığı bir Youtube programında sapyoseksüel olduğu yönünde bir itirafta bulundu.
Magazin 11 Kasım 2019 - 10:40

Aldinç, “Bende yıllarca ‘kendini beğenmeme' durumu vardı. Başkaları o kadar beğeniyordu ki, benim beğenmem gerekmiyordu. Şimdi eskisine göre kendimi daha çok beğeniyorum” dedi. Ayşegül Aldinç, “Bradley Cooper'ı çok beğenirim. Ondan çok Eddie Redmayne'i beğenirim. Bir enteresan o. Bana ‘yetenek' de, ‘zekâ' de, etkisiz hale gelirim. Sanırım sapyoseksüelim” ifadesini kullandı.

SAPYOSEKSÜEL NE DEMEK?

Akıllı veya zeki sözcüğünün Latincesi olan sapien ile sexualis’in birleşmesinden oluşan bir kelimedir. Sapyoseksüelliğin basit olarak tanımından bahsetmek gerekirse ikili ilişkilerde kişinin “ben onun beynini seviyorum” cümlesiyle özetleyebiliriz.

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Son güncelleme: 10:41 - 11.11.2019
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