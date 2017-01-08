Ayşegül Aldinç’e ‘Yunan aşık’ aranıyor

Zamana meydan okuyan Ayşegül Aldinç, bir aşk filminde rol almanın hazırlıklarında... Gerçek bir hikâyeden senaryolaştırılan filmde, ünlü sanatçıya eşlik etmesi için 60 yaşlarında Yunan bir erkek oyuncu aranıyor

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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Ayşegül Aldinç, uzun bir aradan sonra bir sinema filmi projesiyle beyazperdede sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Ömer Faruk Sorak’ın yapımcılığını üstleneceği ve gerçek bir yaşam öyküsünden senaryolaştırılan filmde Ayşegül Aldinç, 25 yıl sonra ilk aşkıyla karşılaşan bir kadını canlandıracak.

Filmde Aldinç’in oğlunu ise son dönemin en popüler erkek oyuncularından biri olan Kerem Bürsin oynayacak.

Şu sıralar yapımcı firma, Ayşegül Aldinç’in ilk aşkını canlandıracak 60 yaşlarında bir Yunan oyuncu arayışında olduğunu açıkladı. Filmin 2018’de vizyonda olması planlanıyor.