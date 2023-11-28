Ayşegül Aldinç’in yatak pozu gündem oldu

Şarkıcı Ayşegül Aldinç yıllara meydan okuyan güzelliği, enerji dolu sahne performansı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

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66 yaşındaki Ayşegül Aldinç önceki gün yatağa girdi ve Nihat Odabaşı’nın özel bir kitap projesi için sanatçıya poz verdi.

Aldinç, çekimden bir fotoğrafı da Instagram hesabından “Geç bir günaydın!” notuyla paylaştı.

Güzelliğini bir kez daha gözler önüne seren şarkıcının bu karesi takipçileri ve ünlü dostlarının yorumlarıyla sosyal medyaya damgasını vurdu.

Ayşegül Aldinç güzelliğinin sırrını soranlara “Sihirli bir formülüm yok. Sağlıklı bir kafanız varsa, bedeninizi idare edebilirsiniz” yanıtını vermişti.