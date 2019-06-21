Ayşegül Aldinç’ten Cem ve Defne aşkına övgüler…

Sevgilisi Defne Samyeli ile birlikte mavi tur yapan Cem Yılmaz’ın duraklarından biri de Bodrum oldu. Burada Ercan Saatçi ile bir araya gelen Yımaz, geceyi burada bir mekanda sahne alan Ayşegül Aldinç’i izleyerek bitirdi. Gecede son derece keyifli bir görüntü çizen Cem Yılmaz, sahnede bateri çalarak Aldinç’e eşlik ederken, başarılı isim de sosyal medya hesabından o görüntüleri paylaştı ve yazdığı satırlarla ikilinin aşkı hakkında övgü dolu sözler kullandı. İşte Ayşegül Aldinç’in satırlarından Cem ve Defne aşkı…

“Harikalar ötesi bir Bodrum gecesi yaşadık. Davulda en sevdiğim adam gibi adam, eşsiz benzersiz Cem Yılmaz ve sahnemi taçlandıran eşliği… Güzeller güzeli sevdiceği, abide kadın Defne Samyeli ile şarkımı paylaşmak… (Bu arada fevkalade uyumlular, bayılıyorum aşklarına)… Defne’nin şahane kızları… Ve her görüşmemizde yeniden sarmalandığımız dost Ercan Saatçi… Oradaydılar hep beraber, ne iyi ettiler de geldiler.”